رقم لم يصل له إلا جوزيه مورينيو .. إحصائية قد تنقذ تين هاج من الإقالة

المدير الفني الهولندي مهدد بالإقالة!

تم الكشف عن رقم خاص بالمدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، والذي أصبح مهددًا بالإقالة خلال الأسابيع الماضية لتراجع النتائج.

جاء هذا عقب الفوز الذي حققه الفريق في غرب لندن على حساب فولهام بهدف نظيف جاء في نهاية المباراة عن طريق برونو فيرنانديش.

ذلك الفوز جعل من المدرب الهولندي هو أسرع مدير فني للشياطين الحمر يصل إلى الفوز رقم 50 له فقط في 78 مباراة بكافة البطولات.

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ذلك الرقم يتساوى معه فقط المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي حقق معهم لقب الدوري الأوروبي قبل عدة مواسم، ونافس مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري.

جدير بالذكر الذي خسر بثلاثية من مانشستر سيتي ونيوكاسل بشكل متتالي، يحتل في الوقت الحالي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.