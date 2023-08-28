تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

رقم لا يُقاوم .. الاتحاد يضغط على ليفربول وصلاح بعرض اللحظات الأخيرة

تامر أبو سيدو
Mohamed Salah Liverpool Bournemouth Premier League 2023-24Getty
الإتحاددوري روشن السعوديانتقالاتمحمد صلاحليفربول

تطور جديد في ملف الصفقة الكبرى لبطل الدوري السعودي

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

تتسارع الأحداث والتطورات في محاولات الاتحاد الحثيثة للتعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول، حيث كشفت شبكة "سي بي أس" عن عرض جديد قدمه النادي السعودي يتضمن أرقامًا من الصعب أن تُقاوم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بطل الدوري السعودي تقدم بأكثر من عرض لضم النجم المصري لكن النادي الإنجليزي ظل صادمًا وقاوم كل تلك العروض، وقد أكد مدربه يورجن كلوب من جديد يوم أمس رفضه التخلي عن صلاح مهما كانت المغريات القادمة من دوري روشن.

سي بي أس أكدت أن الاتحاد تقدم بعرض جديد بهدف الضغط أكثر على ليفربول للموافقة، حيث قدم 150 مليون يورو للتعاقد مع صلاح منها 50 مليونًا حوافز مرتبطة بشروط ليست جميعها سهلة التنفيذ، مما يعني أن النادي الإنجليزي سيحصل على 100 مليون يورو على الأقل قابلة للزيادة فيما بعد.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأضافت أن المسؤولين في جدة أكدوا لصلاح أنه سيحصل على راتب مساوٍ للذي يحصل عليه نجما النصر والهلال، كريستيانو رونالدو ونيمار، والمقدر تقريبًا بـ200 مليون يورو سنويًا تشمل الحوافز.

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بعد جولته الثالثة هذا الموسم، وسيُشارك في كأس العالم للأندية 2023 التي ستنظم في السعودية.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

179781 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 89577كريم بنزيما
  • 9372خاليدو كوليبالي
  • 16782روبرتو فيرمينو
  • 7488نجولو كانتي
  • 18571مارسيلو بروزوفيتش
  • 37991صفقة أخرى
179781 الأصوات

اختيارات المحررين