رقم قياسي ينم عن العقلية الألمانية في الدوري الأوروبي

سجل باير ليفركوزن رقمًا قياسيًا يبدو سلبيًا خلال مباراته أمام بورتو في بطولة الدوري الأوروبي، لكن الواقع أنه ينم بقوة عن العقلية الألمانية المتمثلة في الاعتماد على الشباب في عالم كرة القدم.

النادي الألماني سجّل أعلى معدل أعمار له في تاريخ مشاركاته في الدوري الأوروبي، وقد يبدو الأمر عاديًا، لكن بالنظر إلى الرقم المُعلن، فإنه سيثير استغراب الجميع بدون شك.

26 عامًا و246 يومًا هو معدل الأعمار، ليصير هو الأكبر في تاريخ النادي، في الوقت الذي يظهر فيه بوضوح أنه معدل متوسط يميل إلى غلبة الشباب أيضًا على اللاعبين المتقدمين في العمر.

26y, 264d - With an average age of 26 years, 264 days, @bayer04_en's starting XI is the oldest they have ever named for a match. Veterans. #B04FCP

#UEL #EL #EuropaLeague #Bayer04 pic.twitter.com/EVvkpJXK9W