رقم قياسي كتالوني في كأس العالم .. برشلونة الأكثر مشاركة في البطولة!

برشلونة في الصدارة وبايرن ومانشستر سيتي خلفه!

أدى استدعاء أليخاندرو بالدي ظهير أيسر برشلونة ليحل محل خوسيه جايا مدافع إسبانيا المُصاب، لتحطيم برشلونة رقمًا قياسيًا في تاريخ المونديال .

وبحسب تقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن برشلونة أصبح النادي الذي يضم أكبر عدد من اللاعبين على الإطلاق في نهائيات كأس العالم في تاريخ البطولة، مع وجود 17 لاعباً من الفريق الكتالوني مع منتخبات بلادهم في قطر.

لاعبو برشلونة في كأس العالم

تير شتيجن (ألمانيا) رونالد أراوخو (أوروجواي)، أندرياس كريستنسن (الدانمارك)، جول كوندي (فرنسا)، جوردي ألبا (إسبانيا)، إريك جارسيا (إسبانيا) أليخاندرو بالدي (إسبانيا)، سيرجيو بوسكيتس (إسبانيا)، بيدري (إسبانيا)، جافي (إسبانيا) ، فرينكي دي يونج (هولندا)، فيران توريس (إسبانيا)، أنسو فاتي (إسبانيا)، ممفيس ديباي (هولندا)، روبرت ليفاندوفسكي (بولندا) عثمان ديمبيلي (فرنسا) ورافينيا (البرازيل).

حارس مرمى واحد وستة مدافعين وأربعة لاعبي خط وسط وستة لاعبين مهاجمين يشكلون أسطول برشلونة في قطر.

ويأتي كلًا من بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 16 لاعبًا على التوالي، بينما الدولة التي تضم أكبر عدد من لاعبي برشلونة هي إسبانيا، بثمانية لاعبين.