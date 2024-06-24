رقم ضخم من النصر و3 نجوم من الهلال .. تفاصيل صراع قطبي الرياض لخطف متعب الحربي

الشباب يُحدد موقفه من الصفقة

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تفاصيل صراع الهلال والنصر للفوز بتوقيع مدافع الشباب، متعب الحربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قطبا العاصمة بحاجة ماسة للتعاقد مع ظهير أيسر محلي بعد تراجع أداء لاعبيهم واضطرارهما إلى ضم لاعبين أجنبيين في تلك الخانة الموسم الماضي، ولم يجدا أفضل من الحربي الذي قدم أداءً مميزًا على مدار السنوات الأخيرة مما جعله الهدف السعودي الأهم هذا الصيف.

الرياضية أوضحت أن النصر قدم عرضًا رسميًا لضم الحربي من الشباب مقابل 50 مليون ريال سعودي، فيما طلب الهلال توقيع اللاعب مقابل التنازل عن 3 نجوم هم مصعب الجوير وحمد اليامي وعبد الله رديف.

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وأوضحت الصحيفة أن الشباب رد فورًا على عرض الهلال بالرفض فيما لم يفعل بعد مع العرض النصراوي لكن مرجح رفضه كذلك لعدم اقتناعهم بالمقابل المالي.

وأكدت الرياضية أن مسؤولي الشباب يُناقشون حاليًا فكرة بيع اللاعب حال وصل عرض بـ100 مليون ريال، إذ يميل البعض لقبول العرض واستغلال المال في تدعيم صفوف الفريق فيما يتجه البعض الآخر لرفضه والحفاظ على المدافع الدولي السعودي.

يُشار إلى أن الإعلامي سعود الصرامي كان قد أشار مؤخرًا إلى أن الهلال بات الأقرب إلى ضم الحربي مقابل 100 مليون ريال سعودي.