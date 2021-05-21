رقم ضخم جدًا .. ديون الأهلي تتخطى المتوقع وميتريتسا يزيد الأزمات

ما الذي يدور داخل الأهلي حاليًا؟

مهمة ثقيلة للغاية وجدتها إدارة النادي الأهلي الجديدة برئاسة ماجد النفيعي، بعد أن تجاوزت ديون النادي المبالغ التي كانت متوقعًا لها خلال الفترة الماضية، تحت قيادة الإدارة السابقة برئاسة عبد الإله مؤمنة، هذا بالإضافة إلى بعض الأزمات الأخرى الخاصة باللاعبين.

وتولى ماجد النفيعي رئاسة النادي الأهلي، بعد أن استقال عبد الإله مؤمنة من منصبه، لتقام انتخابات، ويستطيع النفيعي الفوز بها ليتولى المسؤولية لمدة 4 سنوات مقبلة.

كم تبلغ قيمة الديون المستحقة على الأهلي؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الديون المستحقة على النادي الأهلي قد تجاوزت حد الـ210 ملايين ريال سعودي، بين رواتب ومكافآت متأخرة والتزامات قضايا ومصاريف.

كما أكدت الصحيفة على أن كافة الديون تعد مستحقات متراكمة من جانب مجالس إدارات سابقة، قبل بداية تاريخ المسؤولية التضامنية، التي تختص بها الإدارة الجديدة.

أزمات أخرى بالأهلي تخص اللاعبين:

وأضافت "الرياضية" أن هناك بعض اللاعبين السعوديين في النادي الأهلي، لم يتسلموا رواتبهم الشهرية منذ شهر يناير الماضية، حتى مايو الجاري، لتصل المدة المتأخرة لدى اللاعبين إلى 5 أشهر.

كما تتأخر رواتب اللاعبين الأجانب بالفريق بين الشهرين والثلاثة، وهو ما تسبب في بعض الأزمات للنادي خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب مطالباتهم بالحصول على مستحقاتهم.

هذه الأمور زادت من الديون على النادي الأهلي، والتي كانت تصل إلى 170 مليون ريال، لتتجاوز الآن حد الـ210 مليون ريال.

لماذا طلب ميتريتسا الرحيل عن الأهلي؟

وشددت الصحيفة على أن اللاعب الروماني ألكسندرو ميتريتسا قد أبلغ إدارة الأهلي خلال خطاب رسمي، بأنه يريد فسخ تعاقده والرحيل عن صفوف الفريق وذلك بسبب المستحقات.

وبلغت عدد الرواتب المتأخرة لدى ميتريتسا شهرين، ولكن إدارة الأهلي نجحت في إقناعه بالعدول عن فكرة الرحيل، ليوافق على الاستمرار بشرط الحصول على راتبه خلال 10 أيام.

ولم يحصل اللاعب الروماني على مستحقاته المالية حتى الآن، حيث تسعى إدارة الأهلي لإنهاء تلك الأزمة في القريب العاجل.

ماذا يحتاج ماجد النفيعي لإنهاء أزمات الفريق؟

وتحتاج إدارة الأهلي بقيادة ماجد النفيعي إلى 50 مليون ريال للحصول على شهادة الكفاءة المالية، لكي يتمكن من قيد لاعبين جدد بصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما يحتاج النفيعي إلى 60 مليون ريال لإنهاء عقود 6 لاعبين أجانب، كما يحتاج إلى 120 مليون ريال للتعاقد مع لاعبين جدد يستطيعوا قيادة الفريق لتحقيق نتائج طيبة الموسم القادم.

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