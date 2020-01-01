رقم صادم خارج المملكة لمدربي الأندية السعودية

تحدد موعد بداية الموسم الرياضي الجديد 2020\2021 ليكون يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم على عودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين بموافقة وزارة الرياضة السعودية، التي شددت على ضرورة عودة النشاط الرياضي.

وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد عودة مسابقات الكرة السعودية مُجددًا وبشكل رسمي، وذلك من أيام.

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وتستكمل مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم 2019\2020 بداية من يوم 4 أغسطس المُقبل، على أن تنتهي المسابقة يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

كما تحدد موعد بداية الموسم الرياضي الجديد 2020\2021 ليكون يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020.

وعلى الرغم من هذه الأنباء مازال 14 مدير فني من مدربي الأندية السعودية خارج البلاد، ولم يتم تحديد موعد عودتهم.

ويتوجد مدربين فقط داخل المملكة، وهما رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال، وخالد العطوي المدير الفني المحلي ومدرب نادي الاتفاق.

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وكانت الأيام الماضية قد شهدت اعتذار ناصيف البياوي مدرب نادي العدالة السعودي، والذي أبلغ إدارة النادي بعدم القدرة على العودة.

يُذكر أن منافسات الدوري السعودي للمحترفين ستعود بمواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الهلال متصدر البطولة، والوصيف نادي النصر.