رقم خرافي.. كم ستجني لاعبات المغرب بعد رحلة كأس العالم التاريخية؟

تعرف علي جوائز فيفا للاعبات المغرب

توقف قطار سيدات المغرب في كأس العالم عند دور الـ16 بعد إنجاز تاريخي غير مسبوق كأول منتخب يصل لتلك المرحلة في ظهوره الأول في البطولة.

وودع المغرب المونديال بعد الخسارة من فرنسا بأربعة أهداف مقابل لا شيء سجلتهن كاديدياتو دياني وكنزة دالي وأنجين لو سومر (هدفين).

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كشف قبل بداية البطولة عن جوائز خاصة للاعبات تختلف باختلاف كل مرحلة، تصل إليهن عبر اتحادات الدول.

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وبعد بلوغ المغرب ثمن نهائي كأس العالم، ستحصل كل لاعبة تواجدت في القائمة على 60,000 دولار، فيما يجني الاتحاد المغربي 1,870,000 دولار أمريكي.

ويقام كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا ولا يتبقى الآن سوى ثماني منتخبات فقط قبل أقل من 12 يومًا على النهاية.

وتأتي مباريات ربع النهائي: فرنسا تواجه نظيرتها أستراليا فيما يلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره الكولومبي، أما اليابان يضرب موعدًا مع السويد بينما إسبانيا تقابل هولندا.