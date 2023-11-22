رقصة كريستيانو رونالدو وميسي الأخيرة .. تطور جديد في أزمة "موسم الرياض" الغريبة

تطورات جديدة في أزمة مواجهة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي

حيرة شديدة أصابت عشاق كرة القدم في السعودية والعالم أجمع، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بسبب مشاركة إنتر ميامي الأمريكي، في كأس موسم الرياض، من عدمها.

المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أعلن مشاركة إنتر ميامي في "دورة ثلاثية"، مع ناديي الهلال والنصر بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، على لقب كأس موسم الرياض، في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2024.

لكن، النادي الأمريكي فجر مفاجأة من العيار الثقيل؛ عندما نفى مساء أمس الثلاثاء، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، المشاركة في "الدورة الثلاثية"، مؤكدًا على أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن، على أجندة استعداد الفريق الأول، للموسم الرياضي الجديد.

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ومن ناحيته.. أكد الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، مساء اليوم الأربعاء، على مشاركة إنتر ميامي في كأس موسم الرياض، بشكل طبيعي، رغم النفي الصادر أمس الثلاثاء.

وتحت عنوان "خبر مؤكد".. كتب الجماز عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "مباراة النصر وإنتر ميامي، ستقام في موعدها المحدد.. النادي الأمريكي حذف بيانه من الموقع".

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، أطلق اسم "الرقصة الأخيرة"، على مواجهة ميسي ورونالدو "المرتقبة"، في كأس موسم الرياض.