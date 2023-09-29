رفقًا بالتاريخ! .. رونالدو يصنع أسطورة جديدة أمام الطائي

رونالدو لا يتوقف عن صناعة التاريخ...

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نجح النصر، في تحقيق فوزًا هامًا على الطائي، بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

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وشهدت المباراة مشاركة رونالدو بشكل أساسي منذ بداية المباراة حتى نهايتها، وساهم صاروخ ماديرا في حصول العالمي على نقاط المباراة كاملة، ليواصل طريقه نحو القمة.

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ومارس النجم البرتغالي، كعادته تحطيم الأرقام القياسية وكتابة التاريخ، بعدما ساهم في هدفي النصر أمام الطائي.

ماذا قدم رونالدو أمام الطائي؟

رونالدو يصنع أسطورة جديدة أمام الطائي

ساهم رونالدو في حصول فريقه على نقاط المباراة كاملة، بعدما صنع الهدف الأول للنصر والذي سجله تاليسكا، بينما سجل صاروخ ماديرا الهدف الثاني بنفسه من علامة الجزاء.

وبعد هدفي اليوم وصل رونالدو إلى المساهمة التهديفية رقم 31 مع النصر منذ انضمامه في يناير 2023، بتسجيله 24 هدفًا وصناعة 7 آخرين، ولم يسبقه لهذا الرقم أي لاعب خلال تلك الفترة.

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رفقًا بالتاريخ يا رونالدو!

ربما لم يقدم رونالدو، أفضل مبارياته مع النصر، ولكن خبرته كان لها دورًا كبيرًا في حسم اللقاء، وجعلته من نجوم المباراة، بلمسات مؤثرة وتواجده في أماكن الخطورة.

صاروخ ماديرا، بلغت دقة تمريراته في نصف ملعب الطائي 88.5%، وبخلاف الهدف الذي صنعه لتاليسكا، صنع هدفًا آخرًا في نهاية الشوط الأول ولكن الحكم الغاه لوجود تسلل.

ظهور رونالدو في مناطق الخطورة لم يكن بالشكل المطلوب، نتيجة الضغط الكبير عليه، ونتيجة غياب التوفيق عنه أهدر رونالدو فرصتين محققتين في الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم العالمي بهدف دون رد.

ولكن في الوقت الذي احتاجه فيه النصر بعد التعادل ظهر كعادته وكان المنقذ، وكاد أن يسجل هدف التقدم قبل نهاية المباراة بربع ساعة، بعد هروبه من دفاع الطائي وضرب مصيدة التسلل، ولكن القائم تعاطف مع أصحاب الأرض وخرجت تسديدة رونالدو إلى ركلة مرمى، ويعود قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق، ويهدي النصر وجمهور النقاط كاملة.

وواصل رونالدو تغريده وحيدًا في قائمة هدافي الدوري، كما أصبح أكثر اللاعبين صناعة للأهداف هذا الموسم مع النصر، بعد صناعته 5 أهداف، وتسجيله 10 آخرين.

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