رفقًا بالاتحاد .. اوقفوا تعنت نونو سانتو وامنعوا الفئة "المتسلحة باللجام" دائمًا!

النتائج لا تعكس مطلقًا من يعيشه البيت الاتحادي على أرض الواقع..

SHAHID

رفقًا بالاتحاد! نقولها سواء لجماهيره أو مسؤوليه أو لاعبيه، وصولًا للبرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني..

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في نهاية الموسم الماضي، تحدثنا عن تمنينا ألا يكون حصد العميد لقب دوري روشن مجرد طفرة مؤقتة، ولا تزال هذه هي الأمنية، فليس من مصلحة أحد أن تغيب شمس النمور عن السعودية.

والبداية نقطيًا هي بداية خير، فقد حصدت كتيبة سانتو تسع نقاط من أول ثلاث جولات، كان آخرها الفوز الليلة أمام الرياض؛ الصاعد حديثًا لدوري روشن، برباعية نظيفة، جاءت ثلاثة منها في الـ45 دقيقة الأولى.

لكن النتائج لا تعكس مطلقًا من يعيشه البيت الاتحادي على أرض الواقع..

إلى نونو سانتو .. بسطها ولا تعقدها!

الليلة، ظهر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لأول مرة حاملًا شارة القيادة بعدما أصر سانتو على منحها للبرازيلي رومارينيو دا سيلفا وجعل المدافع أحمد شراحيلي خليفته حال غيابه.

هذا القرار جاء بعدما اشتعلت التقارير السعودية بالأمس، متحدثة عن أزمة بين الفرنسي والبرتغالي، إثر غضب الأول لعدم منحه الشارة ومعاملته بطريقة "غير احترافية".

ورغم محاولات بعض الاتحاديين لنفي هذه التقارير إلا أن ظهور "الحكومة" بالشارة، يجعلنا نصدقها، خاصةً وأن سانتو ظهر علنًا لتأكيد أن البرازيلي هو الأنسب، خلال إحدى مؤتمراته الصحفية..

"روما لديه الصفات التي نريد بثها في الفريق، وهو لاعب محترف جدًا ومهم لنا، يأتي بعده شراحيلي لأنه يقود الفريق بالقدوة والمثل، والأهم أن يكون الجميع على قدر من المسؤولية، ولو تمكنا من ذلك سيكون فريقنا قويًا".

لم يحرج نونو سانتو إلا نفسه من وراء تعنته مع بنزيما، وعدم منحه الشارة منذ اليوم الأول، وخضوعه الليلة أمام "الحكومة"، خاصةً وأن القرار انعكس على روح الفريق بشكل عام.

الانضباط أمر مهم للغاية فرضه على الفريق، أن يكون المدرب صاحب شخصية قوية، أمر لا يمكن الاستهانة به، فشخصية ضعيفة مع إمكانيات كبيرة، تجعلك تخسر الكثير.

لكن في الوقت ذاته، التعنت الزائد عن الحد يأتي بنتيجة معاكسة، فما "زاد عن حده، انقلب ضده".

امنعوا الفئة "المتسلحة باللجام" دائمًا!

وبعيدًا عن فرض سانتو للانضباط خارج الملعب، ننتقل للانضباط داخله..

أثناء مواجهة الرياض الليلة، والذي افتتحه الجمهور بصافرات الاستهجان تجاه المدرب البرتغالي، وبعدما سجل النمور ثلاثية في الشوط الأول وسط تناغم كبير في الشق الهجومي بين الثلاثي كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله ورومارينيو، عاد سانتو لطريقته المحببة "الدفاع أولًا والهجمات المرتدة ثانيًا، وهو ما أغضب الجمهور، عبر منصة "X" للتواصل الاجتماعي.

الجمهور الذي استمتع بـ"تيكي تاكا" الشوط الأول، "سُدت شهيته" عن الكرة الجميلة في الشوط الثاني، بعدما ترك الاتحاد السيطرة على مجريات الشوط لمنافسه، وقرر سانتو اللعب بهدوء وتجربة بعض اللاعبين الجدد كجوتا وصالح العمري، بداعي "ندافع أمام الصاعد حديثًا من دوري يلو"؟!

"من يبحث عن المتعة فليذهب للسيرك" ببساطة نقولها لـ"الغاضبين دائمًا"، و"المتسلحين باللجام" أمام نونو سانتو دائمًا.

تسع نقاط من ثلاث مباريات، ماذا يحقق الرجل أكثر من ذلك لفريق غاب عن منصات التتويج منذ سنوات؟!، تعرض لهجوم مماثل في الموسم الماضي، وخرج ببطولتين، فارفعوا أيديكم عنه!

خلاصة القول: لو تنازل سانتو عن حزمه "الزائد عن الحد" قليلًا، ورفع الجمهور أيديهم من على رقبته، سيرتاح الجميع في الاتحاد!

SHAHID