رفع الإيقاف عن مشجع ليفربول المتهم بالعنصرية ضد أوريجي

الواقعة تعود إلى مباراة ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا

قررت إدارة ليفربول، رفع الإيقاف عن مشجع الفريق الذي رفع لافتة عنصرية ضد ديفوك أوريجي مهاجم الريدز.

وتعود الواقعة إلى مباراة ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا، عندما رفع المشجع اللافتة، ولكن تداركت شرطة الملعب سريعاً الواقعة وقامت بإزالتها.

وتم إيقاف المشجع لفترة مؤقتة لحين الانتهاء من التحقيقات، التي أقرت اليوم برفع الإيقاف عنه وإجباره بحضور جلسات تثقيفية.

وقال المتحدث الرسمي لليفربول: "نحن ندين بشدة اللافتة التي ظهرت في الملعب، أي تصرفات عنصرية غير مقبولة على الإطلاق".

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ومن حسن حظ المشجع، أن مندوب الاتحاد الأوروبي لم يلحظ اللافتة أو يسجلها في تقريره، مما يعني عدم خضوعه لأي إجراءات تأديبية من الاتحاد الأوروبي.

وتشهد الملاعب الأوروبية هذا الموسم، العديد من الأحداث العنصرية المؤسفة، خاصة في إنجلترا وإيطاليا.

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس، مساء غد السبت في الجولة الـ 13 من بطولة البريميرليج.