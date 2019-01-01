كلوب يرحب بمورينيو ويُزيد الشكوك حول غياب صلاح أمام بالاس

مواجهة صعبة أمام الريدز في جول جديدة من البريميرليج

أثار يورجن كلوب مدرب ليفربول، الجدل حول ظهور محمد صلاح نجم الفريق، بمواجهة كريستال بالاس في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

العديد من الشكوك انتشرت في الفترة الأخيرة حول الإصابات التي يعاني منها الريدز، وإمكانية دخولهم اللقاء ببعض العناصر الاحتياطية.

كلوب قال في المؤتمر الصحفي للمباراة:"فيرجيل فان دايك جاهز بنسبة 100%، الأمر لا ينطبق على صلاح وماتيب وروبرتسون".

وأضاف:"فابينيو وفيرمينو وفينالدوم عادوا لنا بعد اللعب يوم الثلاثاء، سنرى رد فعلهم ولا أتوقع تعرض أي منهم لإصابة".

وأما عن عودة جوزيه مورينيو وتدريبه توتنهام:"مرحباً به، من الجيد عودته مرة أخرى للبريميرليج، كان متحمساً للتدريب بشكل كبير خلال خترة غيابه".

وتابع:"الأمور تتغير كثيراً في كرة القدم، منذ 5 أشهر بوتشيتينو كان في نهائي دوري أبطال أوروبا، والآن رحل ليأتي مورينيو بدلاً منه".

واستكمل:"لم أصدق عندما سمعت برحيله، وأتمنى له الاستمتاع بالفترة التي سيحصل فيها على راحة، وسيكون من المثير رؤية مورينيو مرة أخرى".

سباق الفوز بالدوري الإنجليزي:"التحديات مازالت مستمرة أمامنا 26 مباراة وعلينا الظهور فيهم بشكل جيد".

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مواجهة كريستال بالاس:"يمتلكون جودة عالية وملعبهم يتميز بالأجواء الصاخبة، ستكون مباراة صعبة، ربما لم يحظوا بسوق انتقالات جيد لكنهم يعملون معاً ويتطورون بصورة ملحوظة".

لياقة شاكيري:"عليه فقط التدرب وعدم التعجل في العودة، استعادة لياقة المباريات أمر يحتاج لوقت طويل".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول بجدول البريميرليج بـ34 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.