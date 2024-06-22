من أجله رفض فريقين سعوديين .. تفاصيل العقد الرسمي الذي أبقى بغداد بونجاح في الدوري القطري!

بونجاح يقرر البقاء رسميًا في دوري نجوم قطر..

أعلن إبراهيم السادة، رئيس مجلس إدارة نادي الشمال القطري، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الدولي الجزائري بغداد بونجاح، قادمًا من نادي السد، في صفقة انتقال حر، من أجل دعم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وارتبط اسم بونجاح بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، بعد رحيله عن صفوف السد القطري، بعد مسيرة 9 سنوات، خاصة وأن مهاجم المنتخب الجزائري أكد أنه وجهته المُقبلة إلى السعودية.

وقال السادة، عبر قنوات الكأس القطرية، إن الإدارة أتمت إجراءات الصفقة والتوقيع مع اللاعب بشكل رسمي، مضيفًا أن العقد الجديد مدته عامان، مع أفضلية التمديد لسنة أخرى.

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وأضاف "بغداد لاعب كبير وله مكانته ودوره في الدوري القطري، وإن شاء الله يعطي الفريق الاستمرارية، ويكون إضافة لنادي الشمال في المرحلة المُقبلة".

وأبدى السادة سعادته باستمرارية فريق الشمال، في منافسات دوري نجوم قطر، للموسم الرابع على التوالي، خلال موسم 2023-2024، الذي شهد تواجد الفريق في المركز التاسع، برصيد 25 نقطة من 22 مباراة.

وكان الشباب قد قدم عرضًا لضم بغداد بونجاح إلى الدوري السعودي، لمدة موسمين، مقابل 6 ملايين يورو في الموسم الواحد، فيما ذكر الهداف الجزائري بأنه تلقى عرضًا آخر من أحد أندية الرياض.

ويمتلك بونجاح مسيرة تهديفية رائعة مع فريق السد، خلال 9 سنوات، شارك خلالها في 231 مباراة، وسجل 202 هدف وصنع 60 تمريرة حاسمة، كما توج بلقب الدوري القطري (4 مرات) وكأس الأمير (3 مرات).