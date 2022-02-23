رفض دعوى سب وإساءة حمد الله للمملكة العربية السعودية!

رفضت محكمة سعودية، الدعوى المقامة من أحد المسؤولين بنادي النصر، ضد المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق نادي الاتحاد الحالي، وذلك بعد فترة من رحيله عن صفوف العالمي.

النصر يفسخ عقده مع حمد الله واللاعب ينتقل للاتحاد

أعلن نادي النصر عن فسخ عقده مع حمد الله خلال شهر نوفمبر 2021، لأسباب قانونية لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، ليصبح المهاجم المغربي حرًا.

بعض التقارير الصحفية أكدت على أن سبب فسخ عقد النصر مع حمد الله، هو اعتراضه بشكل غير جيد على مدربه بسبب عدم إشراكه في إحدى مباريات الدوري السعودي، وقيامه بكسر السبورة المتواجدة في غرفة خلع الملابس.

التقارير أكدت على أن المهاجم المغربي قام أيضًا بإرسال رسائل نصية إلى أحد مسؤولي نادي النصر، يقوم بتهديده خلالها، ويطالب بالرحيل وإلا سيقوم بإثارة البلبلة داخل الفريق.

وبعدها أعلن نادي الاتحاد بشكل مفاجئ، عن تعاقده مع حمد الله في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليتألق رفقة النمور ويقدم مستوى مميز للغاية.

ما هي تفاصيل رفض الدعوى القضائية ضد حمد الله؟

كشفت صحيفة "الجزيرة" عن قرار المحكمة الجزائية بمدينة جدة، والتي أصدرت حكمًا لصالح عبد الرزاق حمد الله، بعد تقدم أحد الإداريين بدعوى قضائية ضده.

وأكدت الصحيفة على أن الحكم جاء برد الدعوة لعدم الاختصاص، وذلك بعد أن وكل اللاعب المحامي الشهير فهد بن بارباع للدفاع عنه أمام المحكمة.

الإعلامي الرياضي هتان النجار كان له تعليقًا على هذا القرار، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء فيها: "المحاكم الجزائية تنصف النجم عبد الرزاق حمد الله والقانون الرياضي، وتحكم بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة ضده في إدعاءات السب والشتم والإساءة للمملكة، شكرًا للقضاء وشكرًا للقانون والعدالة".

المحاكم الجزائية تنصف النجم عبدالرزاق حمدالله والقانون الرياضي وتحكم بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة ضده في ادعاءات السب والشتم والاساءة للمملكة.

شكرا للقضاء وشكرا للقانون وشكرا للعدالة. — هتان النجار (@Hattan_Alnajjar) February 23, 2022

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