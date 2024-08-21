رفض العرض البرتغالي واستقر على وجهته الجديدة.. برشلونة يحدد النادي المقبل لروكي!

البرازيلي أتى بتطلعات كبيرة ذهبت أدراج الرياح

ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو تفاصيل جديدة عن مستقبل فيتور روكي مع برشلونة وسط رغبة النادي الكتالوني في تسويق لاعبه البرازيلي.

وقال رومانو إن ريال بيتيس قريب من الحصول على خدمات فيتور روكي حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة من برشلونة.

الإعارة لن تتضمن شرطًا للبيع وفق رومانو، ما يجعل المعضلة تتكرر الموسم المقبل حين يعود روكي إلى النادي الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبهذا يكون برشلونة قد رفض عرض سبورتنج لشبونة لضم فيتور روكي، بعد أن كان الفريق البرتغالي مهتمًا بالحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا.

يذكر أن روكي وصل إلى برشلونة الشتاء الماضي، وسجل هدفين مع النادي الكتالوني، لكن رحيل المدرب السابق تشافي هيرنانديز بعثر خططه تمامًا فيما يتعلق بأحلامه داخل قلعة البلوجرانا.