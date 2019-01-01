رفض استئناف إيقاف علي مبخوت ثلاثة مباريات

كانت إداراتي ناديي الجزيرة واتحاد كلباء قد قدموا التماسًا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تقليص عقوبة الثنائي علي مبخوت لاعب الجزيرة و محمد البيرق حارس كلباء.

وكانت إداراتي ناديي الجزيرة واتحاد كلباء قد قدموا التماسًا إلى لجنة المسابقات بشأن عقوبة اللاعبين.

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ورفضت لجنة الاستئناف خلال اجتماعها برئاسة المستشار عادل الجنيبي تقليص عقوبة كل من علي مبخوت لاعب الجزيرة و محمد البيرق حارس كلباء.

ويأتي هذا الرفض بعد أن قبلت اللجنة استئنافهما شكلاً ورفضته موضوعاً مع تأييد قرار لجنة الانضباط بإيقاف كلا اللاعبين 3 مباريات غير شاملة عقوبة الطرد.

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يُذكر أن على مبخوت فقد صدارة هدافي بطولة دوري الخليج العربي، حيث يحتل حاليًا الوصافة برصيد 19 هدف بفارق هدف واحد عن سيباستيان تيجالي لاعب الوحدة.