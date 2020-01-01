"رفضت برشلونة وبايرن ميونخ من أجل حلم ليفربول"

كنت محط اهتمام الجميع، ولكن كان حلمي اللعب في ليفربول..

ادّعى مامادو ساخو، لاعب كريستال بالاس الحالي وليفربول السابق، أنه رفض عروضًا من كبار الأندية الأوروبية وعلى رأسها برشلونة وبايرن ميونخ في 2013 من أجل تحقيق حلمه بارتداء قميص الريدز.

ساخو كان أحد قادة باريس سان جيرمان البارزين وقدّم أداءً كبيرًا في حديقة الأمراء، قبل أن يقرر في 2013 مغادرة العاصمة الفرنسية والتوجه إلى ليفربول في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون جنيه استرليني.

ولعب الدولي الفرنسي في أنفيلد 3 مواسم خاض خلالها 80 مباراة بالقميص الأحمر، قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته مع تراجع مستواه في 2017 ويتوجه إلى كريستال بالاس.

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ويزعم ساخو أنه فضّل ليفربول على الكبار الآخرين، حيث قال "عندما غادرت باريس سان جيرمان، تلقيت العديد من العروض من برشلونة وبايرن ميونخ وآرسنال وليفربول.".

كما أضاف "اخترت ليفربول لأن هذا النادي كان النادي الحلم بالنسبة لي مع التاريخ العظيم الذي يمتلكه، لقد أتيحت الفرصة لي لقضاء أربع سنوات هناك في أنفيلد مع جمهور رائع للغاية.".

وأتم "كانت لديّ علاقات جيدة مع الطاقم الفني والإداري، كما لعبت بجوار مواهب عظيمة مثل لويس سواريز وفيليب كوتينيو ودانيال ستوريدج وستيفن جيرارد، عشت لحظات استثنائية معهم.".

الجدير بالذكر أن صاحب الـ30 عامًا قد غاب أغلب الوقت عن هذا الموسم بسبب الإصابة، حيث لعب 8 مباريات فقط في البريميرليج بقميص النادي اللندني قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.