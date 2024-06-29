رغم وداع اليورو.. يويفا يفرض العقوبة الأكبر على كرواتيا في "ليلة مودريتش التاريخية"!

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي..

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغريم كرواتيا 105 آلاف يورو، بسبب سوء سلوك المشجعين في مواجهة إيطاليا، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وتعد الغرامة المالية هي أكبر عقوبة يعلنها "يويفا" في البطولة التي تحتضنها ألمانيا هذا الصيف، علمًا بأن تحقيق منفصل يجرى من قبل الاتحاد الأوروبي في وقائع عنصرية مزعومة تورط فيها مشجعو منتخبي كرواتيا وألبانيا ضمن مواجهة الجولة الثانية من دور المجموعات.

وحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن الغرامات المنفصلة في مباراة كرواتيا وإيطاليا جاءت كالآتي: "45 ألف يورو لرمي الأشياء في الملعب، و30 ألف يورو لإشعال الألعاب النارية، و30 ألف يورو للسلوك غير اللائق (لم يتم تحديده)".

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وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض غرامة قدرها 27 ألفًا و500 يورو على كرواتيا بسبب قيام المشجعين بإضاءة وإلقاء الألعاب النارية في مباراة ألبانيا.

وحصل الاتحاد الكرواتي على 9.2 مليون يورو نظير مشاركته في البطولة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، رغم إقصاء المنتخب بعد التعادل مع إيطاليا (1-1)، في مباراة يمكن أن تكون بمثابة الوداع الدولي للنجم الكبير لوكا مودريتش، البالغ من العمر 38 عاما، والذي سجل هدفه ضد إيطاليا رقمًا قياسيًا كأكبر هداف على الإطلاق في اليورو.