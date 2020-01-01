رغم هدف إبراهيموفيتش.. نكبة جديدة لميلان في الدوري الإيطالي

النتائج السلبية تتوالى..

تلقى ميلان هزيمة جديدة، وهذه المرة على يد جنوى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

المباراة أقيمت بدون حضور جماهيري بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا والخوف من تناقل العدوى، وكانت إقامة هذه الجولة محل شك كبير وسط شائعات عن طلب الحكومة الإيطالية إلغاء السيري آ هذا الموسم.

ولم يحضر ميلان إلى المباراة في شوطها الأول من ناحية الأداء، حيث كان الضيوف هم الأفضل والأكثر سيطرة وهيمنة على المباراة وقد تُرجمت هذه الأفضلية في صورة هدفين.

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بانديف كان من افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة، قبل أن يُعزز زميله فرانسيشكو كاساتا من هذا التقدم في الدقيقة 41 لتصعب المباراة كثيرًا على كتيبة المدرب ستيفانو بيولي.

الشوط الثاني هيمن ميلان على مجريات المباراة ولكن من دون فعالية أو خطورة تذكر سوى عرضيات كانت سهلة للغاية على حارس يوفنتوس المعار إلى جنوى، ماتيا بيرن.

الدقيقة 77 شهدت هدف تقليص الفارق عبر زلاتان إبراهيموفيتش بعدما وصلت إليه ركنية في منطقة الستة أمتار ليضعها بسهولة في الشباك وتشتعل المباراة بعد ذلك.

ميلان حاول كثيرًا ولكن الصلابة الدفاعية لجنوى وقفت حائلًا أمام التعادل، ليُدرك الضيوف ثلاث نقاط غالية للغاية ويخرج الروسونيري خالي الوفاض ويستمر في تراجعه الكبير هذا الموسم.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد ميلان عند النقطة 36 في المركز السابع ويبتعد عن المربع الذهبي بما قد يزيد عن 12 نقطة حال فوز أتالانتا هذه الجولة، فيما ارتفع رصيد جنوى ليصبح 25 نقطة ويخرج من دوامة الهبوط إلى المركز السادس عشر.