رغم "هاتريك" الديربي .. جوارديولا: هذا الأمر لا يعجبني في هالاند!

يعترف بيب جوارديولا أن الأرقام التي حققها إيرلينج هالاند "مخيفة"، حيث وصل عدد الأهداف التي سجلها اللاعب النرويجي بالفعل إلى 17 هدفًا لمانشستر سيتي.

نجح إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي في تجاوز كل التوقعات بعد أن سجل 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

صاحب ال22 عامًا انضم إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية المنتهية قادمًا من بوروسيا دورتموند، ليؤكد على كونه أحد أفضل المهاجمين في العالم بعد الأداء الأكثر من رائع الذي يقدمه بقميص السيتي، حيث خاض 10 مباريات نجح من خلالهم في تسجيل 17 هدفًا.

مانشستر سيتي سحق غريمه مانشستر يونايتد مساء أمس الأحد بالفوز 6/3 ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي على استاد الاتحاد.

المهاجم النرويجي الدولي صنع التاريخ، حيث سجل هاتريك في ثلاث مباريات متتالية على أرضه في البريميرليج.

على الرغم من البداية الرائعة، جوارديولا يكشف شيئًا واحدًا لا يحبه في هالاند!

وقال بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "ذات مرة قال هالاند إنه يفضل لمس الكرة خمس مرات وتسجيل خمسة أهداف، أنا لا أحب ذلك".

وأردف المدرب الإسباني: أريده أن يشارك أكثر وأن يلمس الكرة أكثر بالإضافة إلى تسجيل الأهداف، فإنه يشعر بهذا الشعور الذي لا يمكن أن يشعر به لاعب كرة القدم إلا عندما يكون على اتصال بالكرة".

وواصل: " لقد أحببت مدى مشاركته في المباراة وأتمنى لو كان أكثر، دون أن ننسى أن أعظم مواهبه هي وضع الكرة في الشباك وبأنه هداف رائع".

وتابع: "أرقامه تتحدث عن نفسها لقد فعل هذا من قبل إنه هداف بالفطرة، ونحاول دائمًا مساعدته في بيئتنا لدينا هذا الإحساس المذهل بأنه يبدو دائمًا جائعًا ومنافسًا للغاية".

وشدد: "الأرقام مخيفة بصراحة يرى 10 لاعبين يركضون بدون الكرة مع بذل جهد لبعضهم البعض لذا فهو يريد أن يفعل ذلك إنهم يتخيلون الكرة ويرونها هذا هو سبب نجاحنا في السنوات القليلة الماضية ورائها جهد ورغبة في القيام بذلك".

وقال جوارديولا عن استمرارية مشاركة هالاند: "سيأخذ استراحة، ستكون هناك مباريات لن يلعبها، نحن محظوظون لأنه لم يتمكن الموسم الماضي من لعب العديد من المباريات على التوالي - هنا لدينا قدرات طاقم طبي رائع وبفضلهم يمكنه اللعب كل 90 دقيقة".

يذكر أن مانشستر سيتي سيواجه نادي كوبانهاجن في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بينما ستقام مباراته القادمة في الدوري الإنجليزي على أرضه ضد ساوثهامبتون في الأسبوع العاشر من البريميرليج.