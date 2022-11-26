رغم نفي المدرب .. بولندا تُواجه السعودية بخطة لعب وتشكيل جديد

الأخضر مقبل على مواجهة حاسمة أمام بولندا

قال تشيسلاف ميشنيفيتش المدير الفني لمنتخب بولندا أنه لن يُغير طريقة لعبه خلال مواجهة السعودية في ثاني جولات دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022، لكن ما فعله كان عكس ذلك!

ميشنيفيتش كان قد لعب بطريقة 3-4-2-1 خلال مواجهة المكسيك، حيث اعتمد على روبرت ليفاندوفسكي وحيدًا في خط الهجوم، لكنه قرر الاستعانة بمهاجم يوفنتوس أركاديوش ميليك ليلعب بجانب نجم برشلونة في الهجوم، حيث قرر الاعتماد على طريقة لعب 4-4-2.

المدرب البولندي لم يكتف بإقحام ميليك في التشكيل الأساسي، بل أضاف له ثنائي الوسط كريستيان بيليك برزيمسلاف فرانكوفسكي.

المنتخب البولندي قرر الدخول بتشكيل يضم: فويتشيك تشيزني، كاش، بيدنارك، جليك، بيريزينسكي، زيمانسكي، زيلينكسي، كريتشوفياك، فرانكوفسكي، ميليك، ليفاندوفسكي.

بولندا كانت قد تعادلت في المباراة الأولى سلبيًا أمام المكسيك ولذا يتوجب عليها الفوز اليوم على السعودية لتعزيز آمالها في التأهل إلى دور الـ16، فيما فاجأ الأخضر الجميع بهزيمة الأرجنتين 2-1 مما يعني أن فوزه اليوم سيضع قدمه الأولى في الدور الثاني.

يُشار إلى أن الأخضر سيفتقد خلال المباراة للاعب وسطه وقائده سلمان الفرج وظهيره الأيسر ياسر الشهراني لتعرضهما للإصابة خلال مواجهة ليونيل ميسي ورفاقه في الجولة الأولى.