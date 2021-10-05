"رغم موهبة صلاح، دالجليش الأفضل في تاريخ ليفربول"!

يرى ألي ماكويست أسطورة نادي رينجرز الاسكتلندي أن مواطنه كيني دالجليش هو اللاعب التي لا يمكن أن يُقارن في نادي ليفربول الإنجليزي، رغم الأداء الاستثنائي الذي يقدمه المصري محمد صلاح مع "الريدز".

ويقدم محمد صلاح موسمًا مثيرًا حتى الآن مع ليفربول، جعله يُقارن بعدد من أساطير ليفربول، لكن ماكويست يرى أن المقارنة غير ممكنة.

صلاح تمكن من تسجيل تسعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في تسع مباريات خاضها ليفربول في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، وسجل هدفًا استثنائيًا في مرمى مانشستر سيتي في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ماذا قال ماكويست عن المقارنة بين صلاح ودالجليش؟

ورغم التألق المتواصل من صلاح منذ قدومه إلى ليفربول في صيف 2017، إلا أن نجم رينجرز السابق يصر على أن رجلًا واحدًا فقط يمكنه اعتباره أفضل مهاجم على الإطلاق في تاريخ ليفربول، وهو كيني دالجليش.

وقال ماكويست في تصريحات لمحطة "توك سبورت" الإنجليزية: "هل صلاح هو أفضل مهاجم لعب في أنفيلد؟ لا ليس كذلك، كيني دالجليش هو ذلك الرجل، وعلى بعد مسافة كبيرة أيضًا".

وأضاف: "كان دالجليش واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم الذين رأيتهم في حياتي".

وتابع: "صلاح رائع بالمناسبة، لكن الأمر يتعلق بالآراء، ولنكن صادقين، إنه شيء يتعلق باختلاف الأجيال".

وأكمل: "إيان راش كان استثنائيًا في تسجيل الأهداف، وكانت الشراكة التي شكلها مع دالجليش هي أفضل ما رأيته في حياتي".

وأردف: "لا يمكن مقارنة كيني مع أي لاعب، إنه يجيد اللعب بالقدم اليسرى والقدم اليمنى والرأس، وكان ذكيًا بشكل لا يُصدق، إنه أكثر لاعب ذكاءً لعبت معه، لقد كان مذهلًا".

ماذا قال ماكويست عن صلاح؟

وتطرق ماكويست في حديثه إلى الإشادة بقدرات صلاح قائلًا: "لا أعتقد أنه تم الاستخفاف به من قبلي، والأهم من ذلك من قبل مشجعي ليفربول الذين يذهبون كل أسبوع لمشاهدته".

وأضاف: "أعتقد أن الناس مثلي يقدرون موهبته التي لا تصدق، وعلى الرغم من أنني منحت دالجليش لقب أفضل لاعب في تاريخ ليفربول، فلا توجد طريقة يمكن أن أقلل بها من مواهب محمد صلاح".

وتابع: "صلاح، كما تعلم، قد يكون أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي".

واختتم ماكويست تصريحاته قائلًا: "لقد بدأ الموسم بصورة رائعة، إنه من خارج هذا العالم، لقد كان كذلك، لست متأكدًا من أنه تم الاستخفاف به، لم أستهن به على الإطلاق، لأنه من أفضل المواهب".

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