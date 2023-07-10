رغم محاولات البرازيلي المتكررة .. سببان وراء رفض برشلونة لفكرة عودة نيمار

برشلونة لم يفكر حتى في خيار عودة نيمار إلى الفريق من جديد..

رفض نادي برشلونة الإسباني بشكل قاطع فكرة عودة البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من جديد إلى الفريق الكتالوني، بعدما عرضه وكيله بالفعل على "البلوجرانا".

نيمار ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن باريس سان جيرمان، بعد ظهور عدة تقارير تفيد بأن النجم البرازيلي لم يعد سعيدًا في النادي الباريسي، وسط أنباء عن احتمالية عودته إلى برشلونة، وأنباء أخرى عن اهتمام عدة أندية إنجليزية بخدماته.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت عن سببين رئيسيين في رفض برشلونة لفكرة عودة نيمار من جديد إلى الفريق، الأول هو أن التعاقد معه ليس ممكنًا أبدًا من الناحية المالية للنادي في الوقت الحالي، سواء من حيث قيمة الصفقة أو راتب اللاعب نفسه.

السبب الثاني وراء الرفض، هو وجود شعور لدى الإدارة الكتالونية بأن عودة نيمار قد تضر بالحالة الرائعة التي تعيشها غرفة ملابس الفريق حاليًا تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

التقرير شدد على أن نيمار نفسه أراد العودة من جديد إلى برشلونة، وهو النادي الذي فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا الوحيد في مسيرته، قبل الرحيل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 عبر دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 222 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يعود نيمار إلى تدريبات باريس سان جيرمان خلال الأيام القادمة من أجل التحضير للموسم الجديد، حيث سيتوجه النادي الباريسي إلى اليابان لخوض معسكر الإعداد الذي يلعب خلاله عددًا من المباريات من بينها مواجهة أمام النصر السعودي.