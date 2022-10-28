رغم كل ما حدث .. تين هاج: ما زلت أؤمن برونالدو

المهاجم البرتغالي نجح في التسجيل بالدوري الأوروبي

يؤمن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، بالقدرات التهديفية للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم الحالة المتخبطة التي يمر بها اللاعب الفترة الأخيرة.

المدرب الهولندي أعاد رونالدو إلى تشكيل الفريق بالدوري الأوروبي، بعد استبعاده أمام تشيلسي السبت الماضي، ليساهم في فوز الفريق على شيريف تيراسبول 3/0 بتسجيل الهدف الثالث للشياطين الحمر.

وقال تين هاج بعد المباراة:"كان من الرائع رؤية رونالدو يسجل من جديد، لقد صنع الكثير وحصل على العديد من الفرص من خلال زملائه بالفريق".

وأضاف:"أؤمن بقدرته على إنهاء الفرص والتسجيل، كان بحاجة لهذا الهدف الذي أحرزه، والآن أنا أثق في قدرته على تسجيل المزيد من الأهداف".

ويطمح مانشستر يونايتد في استمرار النتائج الإيجابية بعد الانتصار على شيريف، عندما يستضيف الفريق نظيره وست هام يوم الأحد القادم بالدوري الإنجليزي.