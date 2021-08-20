رغم كثرة العروض.. نجم برشلونة متمسك بالاستمرار

تصل الكثير من العروض إلى لاعبي برشلونة، لكن معظمهم يتمسك بالاستمرار.

يعد الهدف الأساسي حاليًا لنادي برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية هو التخلص من اللاعبين الزائدين عن حاجته لإنعاش خزينته، والتخفيف من كتلة الرواتب المتضخمة في النادي.

ورغم ذلك، إلا أنه حتى في حالة وصول عروض مثيرة للاهتمام لأحد اللاعبين، فإنه قد يرفض فكرة الرحيل عن برشلونة، وهذا هو الحال مع المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت.

المهاجم الدنماركي، الذي تألق بشكل لافت للأنظار مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا الأخيرة، لفت أنظار العديد من الأندية مؤخرًا، لكنه رفض كافة العروض المقدمة له حتى الآن.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برايثوايت واضح للغاية بشأن ما يريده لمستقبله، حيث لا يفكر اللاعب سوى في الاستمرار مع برشلونة، ولن يقبل الرحيل إلا إذا وصل له عرض من أحد أندية القمة في أوروبا.

وبعد سنوات من التخبط مع عالم كرة القدم، يستمتع برايثوايت بوقته في برشلونة، ولا يخطر في باله أن يوقع لأي نادٍ أوروبي آخر حاليًا.

برايثوايت رفض بالفعل عروضًا من ناديي وست هام يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي، ورغم أن العرضين كانا مثيرين للاهتمام ماديًا، إلا أن الدنماركي الدولي لا يريد التراجع خطوة للوراء في مسيرته المهنية.

وبعمر ثلاثين عامًا، فإن برايثوايت يريد الاستمتاع باللعب في فريق تنافسي يضمن له التواجد مع منتخب الدنمارك خلال الفترة المقبلة، حيث يضع اللاعب عينه على المشاركة في كأس العالم 2022.

برايثوايت اكتسب أهمية واضحة في تشكيلة الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، حيث قدم أداءً مثاليًا في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني، وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة ضد ريال سوسييداد في المباراة التي انتهت بفوز "البلوجرانا" بنتيجة 4-2.

كومان كان سعيدًا للغاية بالأداء الذي قدمه برايثوايت، ويشعر أنه يساند ممفيس ديباي وأنطوان جريزمان بأفضل شكل ممكن، من خلال فتح المساحات والضغط القوي على المدافعين.

ورغم كل ذلك إلا أن برشلونة لا يزال على استعداد للاستماع إلى العروض المقدمة إلى برايثوايت حتى نهاية سوق الانتقالات.

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