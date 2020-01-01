رغم قيام البرتغالي باختياره .. ميسي يتجاهل رونالدو في تصويت الأفضل في العالم

وقع اختياره على ثنائي باريس سان جيرمان

قام ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، بتجاهل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس ضمن اختياراته لجائزة الأفضل في العالم لعام 2020.

روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ حصل على المركز الأول في الترتيب، وجاء بعده رونالدو ثم ميسي في المركز الثالث في قائمة الأفضل في العالم.

المهاجم البولندي حصد الجائزة بعدما سجل 55 هدفًا في 47 مباراة مع الفريق الألماني بكل البطولات الموسم الماضي، وحصل على 5 بطولات هذا العام أهمها الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

المزيد من الفرق

رونالدو وقع اختياره على ليفاندوفسكي في المركز الأول، ثم ميسي في المركز الثاني، وأخيرًا المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وكانت المفاجأة هنا بتجاهل ميسي لرونالدو في اختياراته، حيث قام بالتصويت لنيمار للفوز بالجائزة، ثم مبابي في المركز الثاني وليفاندوفسكي في المرتبة الثالثة.

وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام، باختيار ميسي لثنائي باريس سان جيرمان، وسط التكهنات حول انتقاله للنادي الفرنسي.

اقرأ أيضًا .. فليك تعرض للظلم ولغز نوير وأليسون .. ردود الأفعال على جوائز الأفضل في العالم

يذكر أن اختيار جوائز الأفضل، يأتي عن طريق التصويت المشترك بين المشجعين والصحفيين بالإضافة لقادة ومدربي المنتخبات الوطنية.