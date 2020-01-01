رغم فيروس كورونا - فريق إسباني يعلن العودة إلى التدريبات الجماعية

إسبانيا من أكثر الدول التي تعاني من انتشار وباء كورونا

أعلن نادي ريال سوسيداد العودة إلى التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل رغم تمديد فترة حظر التجول حتى يوم 26 أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

ريال سوسيداد لم يشارك في أي مباراة منذ الخسارة من برشلونة مطلع الشهر الماضي، كما وصل لنهائي كأس ملك إسبانيا.

وقالت النادي في بيان رسمي إن المدير الفني لنادي ريال سوسيداد، إيمانويل ألجواسيل، أخبر اللاعبين يوم الجمعة الماضية بالعودة إلى التدريبات يوم الثلاثاء المقبل.

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وأوضحت أنّ المدرب وضع ذلك اليوم مع اقتراب الحكومة الإسبانية من فتح البواب لعودة العاملين إلى وظائفهم بداية من الإثنين المقبل.

ورغم أنّ وزارة الصحة لم تقر بأنّ الوضع آمن بما يكفي لفتح البواب لعودة العاملين وخاصة في قطاع كرة القدم، إلا أنّ المدرب يرفض استمرار غياب اللاعبين عن التدريبات طوال هذه الفترة.

وفي حال عاد ريال سوسيداد، فقد يكون هذه مقدمة لعودة باقي الفرق بصورة تدريجية إلى التدريبات.

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الإسباني لكرة القدم لم يحدد بعد موعد استئناف النشاط الرياضي لكنّه قرر عدم إلغاء المنافسات.