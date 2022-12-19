رغم فوز الأرجنتين بكأس العالم.. البرازيل تتصدر تصنيف الفيفا!

تعرف على تصنيف الفيفا بعد نهاية كأس العالم 2022

حقق المنتخب الأرجنتيني لقب بطولة كأس العالم قطر 2022، على حساب حامل اللقب منتخب فرنسا، بعد فوز التانجو في نهائي البطولة بضربات الجزاء الترجيحية.

ورغم فوز الأرجنتين بلقب كأس العالم، إلا أنه لن يحتل صدارة جدول الترتيب وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وسوف تحتل الأرجنتين المركز الثاني في تصنيفات الفيفا الجديدة، بينما سيظل منتخب البرازيل في صدارة الترتيب.

وسجل منتخب المغرب مركزًا تاريخيًا بعد أداءه الرائع بالبطولة، حيث سيقع في المركز 11 وظلت إنجلترا في المركز الخامس.

ووفقًا لتصنيفات الفيفا الجديدة المقرر إصدارها رسميًا يوم الخميس القادم فإن الأرجنتين صعدت إلى المركز الثاني فقط بدلًا من المركز الثالث مع بقاء البرازيل في صدارة الترتيب.

وهذا على الرغم من فوز فريق ميسي بكأس كوبا أمريكا عام 2021 ،حيث تغلبوا على البرازيل في النهائي وأضافوا فوزًا ثالثًا لهم بكأس العالم بينما ودع البرازيل البطولة من الدور ربع النهائي.

وفقًا لـ ESPN فإن ركلات الترجيح تستحق نقاط تصنيف أقل بكثير وبالتالي فإن فوز الأرجنتين بكأس العالم لا يكفي للصدارة.

وتراجعت بلجيكا عن المركز الأول إلى المركز الرابع بعد الخروج من دور المجموعات بكأس العالم.

وستحتل هولندا المركز السادس متقدمة على كرواتيا والتي من المقرر أن ترتفع من المركز الثاني عشر إلى السابع وأكملت إيطاليا والبرتغال وإسبانيا المراكز العشرة الأولى.

ويتفوق المغرب على منتخبات ألمانيا في المركز 14 والمكسيك في المركز 15 وأوروجواي في المركز 16.

وتحتل ألمانيا الآن بشكل ملحوظ مكانة أقل من الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتل المركز 13 في التصنيف العالمي، بينما تراجعت ويلز بتسعة مراكز إلى المركز 28.