رغم رغبة فليك .. برشلونة قد يسلك "الطريق الصعب" مع فيتور روكي

طريقان أمام النادي الكتالوني

قرر نادي برشلونة الإسباني وضع خطة شاملة، فيما يخص مهاجمه فيتور روكي وتحديد مصيره خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

روكي انضم إلى الفريق الكتالوني في شهر يناير الماضي قادمًا من أتلتيكو بارانينسي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 30 مليون يورو كثوابت و31 متغيرات، ولكنه فشل في إثبات نفسه مع المدرب المٌقال تشافي هيرنانديز.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن برشلونة قرر السير في طريقين بالنسبة لروكي، حيث تعتبر الأولوية هي بقاء المهاجم البرازيلي واختباره من جديد تحت قيادة هانز فليك، ولكن لو حدثت مشكلة في لوائح اللعب المالي النظيف، قد تتم إعارته إلى فريق آخر هذا الصيف.

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وأشارت إلى أن فليك يضع اللاعب ضمن خططه ومتحمس لفكرة الرهان عليك كبديل واضح للمخضرم روبرت ليفاندوفسكي، ولكن الأزمة المالية التي يمر بها برشلونة قد تغير هذه الخطة تمامًا.

وعلى الرغم من حصول اللاعب على شريحة منخفضة في الرواتب لا تتجاوز ثلاثة ملايين يورو، إلا أن روكي قد يمثل مشكلة للفريق الكتالوني، خاصة وأن النادي سيحتاج أولًا لتسجيل كل من جافي وأليخاندرو بالدي في الدوري الإسباني.

وفي حالة إرسال روكي على سبيل الإعارة، لن يبحث برشلونة عن أي بدائل، لأنه سيعتمد على فيران توريس الذي تلقى مؤخرًا عرضًا من نيوكاسل يونايتد، بالإضافة للاعب الشاب مارك جويو.

جدير بالذكر أن برشلونة ارتبط مؤخرًا بالتعاقد مع أيوزي بيريز مهاجم ريال بيتيس، وهو خيار رخيص سيكلف النادي 4 ملايين يورو فقط في حالة البحث عن بديل غير مكلف لروبرت ليفاندوفسكي.