رغم رحيله .. ديمبيلي يتسبب في ملاحقة برشلونة قضائيًا!

أزمات النجم الفرنسي لا تنتهي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن المبلغ الذي حصده برشلونة بشكل إجمالي من صفقة انتقال عثمان ديمبيلي إلى صفوف باريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب لم يحصل على نصف الشرط الجزائي الذي دفعه باريس سان جيرمان كما أوضحت تقارير سابقة، وإنما حصد 15 مليون يورو فقط.

وأكدت الصحيفة أن ذلك يأتي في ظل رفض النادي الكتالوني دفع أي أموال من قيمة الشرط الجزائي لوكيل ديمبيلي وهو موسى سيسوكو، نظرًا لأنه لا يعمل في النادي عكس موكله.

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وأكدت أن ذلك التصرف أغضب سيسوكو بشكل كبير، وجعله يفكر في ملاحقة برشلونة قضائيًا، حيث كان يسعى للحصول على مبلغ مالي من الشرط الجزائي الخاص باللاعب.

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جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد أعلن بشكل رسمي عن انتقال عثمان ديمبيلي إلى صفوفه، بعد سلسلة من الأزمات في الأيام الأخيرة هددت الصفقة بالفشل.