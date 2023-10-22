رغم توتر الأجواء بسبب قضية نيجريرا .. قرار مفاجئ من بيريز بشأن الكلاسيكو

رئيس ريال مدريد يتخذ قرارًا غير متوقع بشأن الكلاسيكو

أصبحت الأجواء والعلاقة بين ناديي برشلونة وريال مدريد متوترة حاليًا، ولكن فلورنتينو بيريز رئيس الأخير اتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مباراة الكلاسيكو المقرر لها السبت 28 أكتوبر الجاري.

ووجهت اتهامات إلى برشلونة بدفع أموال لشركة استشارات مملوكة لجوزيه نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام خلال الفترة من 1994، ليتم فتح تحقيق في هذا الأمر من جانب السلطات القضائية الإسبانية، ليتهم خوان لابورتا رئيس الفريق الكتالوني ريال مدريد بأنه وراء هذه القصة، وتتوتر العلاقة بين الناديين.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن بيريز سيتواجد في الكلاسيكو، رغم توتر العلاقة بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث سيتواجد في ملعب مونتجويك الأولمبي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن تواجد إدارة ريال مدريد في برشلونة لمؤازرة الفريق بالكلاسيكو، لا يعني أن العلاقة المتوترة بين الناديين ستعود إلى طبيعتها.

وموقف ريال مدريد واضح في قضية نيجريرا، حيث أن معركتهم منصبة ليست ضد برشلونة، بل الماضي التحكيمي، وفقًا لما أوردته الصحيفة الإسبانية.