رغم تمسكه ببرشلونة .. نجم أتلتيكو مدريد يوافق على عرض الهلال

هل ينتقل لاعب أتلتيكو مدريد إلى الهلال؟

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يواصل نادي الهلال سعيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يسعى للتعاقد مع ثنائي في مركز المهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لنادي الهلال، أكد خلال تصريحات صحفية، على أن فريقه يسعى للتعاقد مع 2 مهاجمين خلال الوقت الحالي.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن البرتغالي جواو فيليكس لاعب نادي أتلتيكو مدريد، منح الهلال موافقته النهائية للانتقال إلى صفوف الزعيم، وأبلغ وكيل أعماله خورخي مينديز بهذا الأمر.

وفي نفس السياق، كشف فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن أن الهلال يقترب بالفعل من فيليكس، ولكن على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

وطلب جيسوس التعاقد مع جوا و، ولكن تبقى أولوية فيلكيس هي الانتقال إلى برشلونة والبقاء في أوروبا، ولكن لم يتلق أي عروض سوى من الهلال فقط.

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