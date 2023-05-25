رغم تضامنه مع فينيسيوس.. لاعب فالنسيا يرفض رفع لافتة ضد العنصرية!

سارة عطية
Vinicius Valencia Real Madrid racismoGetty Images
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رد فعل مثير من لاعب فالنسيا على لافتة ضد العنصرية

رفض اللاعب الفرنسي مختار دياخابي، رفع لافتة ضد العنصرية التي ظهرت خلال مباراة اليوم بين ريال مايوركا وفريقه فالنسيا.

وظهرت هذه اللافتة قبل انطلاق مباريات اليوم من بطولة الدوري الإسباني، ومضمونها "العنصريون خارج كرة القدم" في مبادرة يرعاها المجلس الأعلى للرياضة والاتحاد الإسباني لكرة القدم والليجا في تحرك منهم بعد أزمة نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

وأظهرت عدسات الكاميرا دياخابي، على بعد أمتار قليلة خلف باقي اللاعبين الذين حملوا اللافتة مع طاقم التحكيم، رغم أنه دعم فينيسيوس ضد العنصرية التي تعرض لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن قبل موسمين، وقع دياخابي ضحية إهانة عنصرية من خوان كالا في مباراة بين قادش وفالنسيا، ولم يحصل حينها دياخابي على حقه بسبب اعتبار رابطة الدوري الإسباني أن كالا لم يفعل شي ولا يوجد دليل كافي لتعرضه للعنصرية.

وتعرض نجم ريل مدريد فينيسيوس، للعنصرية أثناء مباراة فريقه ضد فالنسيا، وهتفت الجماهير ضده ووصفته "بالقرد".

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