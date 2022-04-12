رغم تصديه الإعجازي .. مارتينيز: ميسي 99.9% من الفريق ونحن البقية!

ميسي لديه النسبة الأكبر

أشاد حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بأداء زميله ليونيل ميسي الذي قدمه البرغوث ضد أستراليا يوم أمس في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ليونيل لعب مواجهته الـ 1000 في مسيرته الرياضية الحافلة ضد أستراليا واستغل هذا الرقم أفضل استغلال، إذ سجل هدفًا رائعًا وقدم عرضًا يليق بمناسبة كبيرة كالأدوار الإقصائية وحصل على "رجل المباراة".

وبالتالي تحدث عنه الحارس مارتينيز، الذي ينسب له الفضل في الخروج بالتأهل أيضًا بعد تصديه لكرة خطيرة للغاية في الوقت بدل الضائع، عن ميسي وتألقه الواسع.

وقال لـ "Cope": "ليو هو 99.9٪ من الفريق. نحن النسبة المتبقية التي نحاول مساعدته عندما لا تسير الأمور معه، نحن نسير خطوة بخطوة. لدينا الأفضل في العالم، لكننا سنقاتل حتى النهاية".

جدير بالذكر أن مواجهة الأرجنتين القادمة ستكون يوم الجمعة المقبل ضد المنتخب الهولندي الذي مر من بوابة أمريكا، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.