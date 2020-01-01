رغم تراجع مستواه.. أسينسيو: أنا على الطريق الصحيح!

ويدعم فاتي..

أكد ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، أنه يتفهم جيدًا أي فريق يُمثل وأي منتخب يرتدي قميصه، في إشارة إلى قدرته على التعامل مع الضغوطات.

وبعد العودة من الإصابة الطويلة وتحديدًا هذا الموسم، ظهر أسينسيو بمستويات متواضعة أثارت انتقادات ضخمة وجهت له خصوصًا مع النتائج غير المرضية لريال مدريد.

في كل الأحوال، لا يزال أسينسيو يحظى بثقة مدربه زين الدين زيدان، والأمر نفسه مع لويس إنريكي في منتخب إسبانيا، والذي يستعد لمواجهة هولندا وديًا يوم الأربعاء.

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أسينسيو في المؤتمر الصحفي لمباراة الطواحين قال "أعرف أي فريق وأي منتخب أنا فيهما، أسير على الطريق الصحيح وأنا متأكد من أن الأوقات الجيدة ستأتي".

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كما أضاف "عندما لا تكون النتائج جيدة بالنسبة لنا، تمر علينا الأوقات الصعبة، إنه شيء نعرفه ونفهمه".

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وتابع صاحب الـ24 عامًا "لا أستطيع أن أقول بالضبط مدى عودتي للمستوى المعتاد، لكن ما أنا متأكد منه أنني على الطريق الصحيح، عليك التحلي بالصبر وفي كرة مرة سنرى مستوى أفضل".

وأتم داعمًا أنسو فاتي في إصابته "أريد أن أبعث له عناقًا كبيرًا لأنني أعرف أنه ليس في وقت جيد الآن".

الجدير بالذكر أن فاتي البالغ من العمر 17 عامًا سوف يغيب عن الملاعب لمدة لن تقل عن أربعة أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية صعبة بقدمه في الساعات الماضية.