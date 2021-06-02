رغم تدريبه لتشيلسي.. كونتي يكرر ما فعله مورينيو ويُعادي بطل أوروبا!

مفاجأة بعض الشيء..

ذكرت مصادر خاصة لجول إيطاليا أن أنطونيو كونتي في محادثات متقدمة مع توتنهام تمهيدًا لتولي قيادة السبيرز في الموسم المقبل.

وكان كونتي قد أعلن عن مغادرته لإنتر بعد عامين تمكن خلالهما من التتويج بالدوري الإيطالي، وذلك نظرًا لاختلاف وجهات النظر بينه وبين إدارة النيراتزوري.

توتنهام في الوقت نفسه أقال المدرب جوزيه مورينيو في منتصف الموسم المنقضي، وعيّن ريان ماسون مؤقتًا لحين استقدام مدرب دائم خلفًا للسبيشال وان.

ووفقًا للأنباء الأخيرة من جول إيطاليا، فإن المحادثات بين كونتي وإدارة دانييل ليفي تسير بصورة جيدة، وقد يتم تعيين المدرب الإيطالي في النادي اللندني خلال الساعات القليلة المقبلة.

ولن يكون كونتي هو الوحيد القادم إلى منصب هام في توتنهام من إيطاليا، حيث تُجري إدارة ليفي مفاوضات أيضًا مع المدير الرياضي السابق ليوفنتوس فابيو باراتيشي.

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ويمتلك كونتي خبرة مميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق لقبه عندما كان مدربًا لأحد الأندية اللندنية الأخرى، تشيلسي، في موسم 2016-17.

الجدير بالذكر أن هكذا كونتي سيكون قد كرر ما حدث من مورينيو بتدريب الثنائي اللندني اللدود تشيلسي وتوتنهام، في انتظار ما سيلاقيه من انتقادات لاذعة من قبل جماهير البلوز.