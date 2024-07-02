رغم تألقه خلال فترة الإعارة .. الاتفاق يحتفظ بنجم النصر نهائيًا

المدرب ستيفن جيرارد أبدى رغبته باستمرار اللاعب

لبت إدارة نادي الاتفاق السعودي طلب المدرب ستيفن جيرارد وأبقت على لاعب النصر المعار للفريق منذ يناير الماضي.

الحديث يدور عن المدافع السعودي عبد الله مادو الذي انتقل رفقة زميله سيكو فوفانا من النصر إلى الاتفاق بالإعارة الجافة خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي، وقد رفض المدرب لويس كاسترو عودته ولم تتضمنه قائمة الفريق المغادرة إلى البرتغال للدخول في معسكر إعدادي للموسم الجديد.

وفيما رتبط الدولي الإيفواري بعدد من الأندية ولم يُحسم مستقبله بعد، استطاع "النواخذة" التوصل لاتفاق مع النصر على شراء المدة المتبقية في عقد مادو، والذي ينتهي صيف 2025، ليضمنوا استمراره نهائيًا مع الفريق.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المدافع صاحب الـ30 عامًا سيُوقع على عقد يمتد لـ4 سنوات مع الاتفاق، خاصة في ظل إعجاب المدرب الإنجليزي بأدائه، ولكن الإعلان عن ذلك سيحدث بعد موافقة لجنة الاستدامة المالية في وزارة الرياضة على الصفقة.

رحيل مادو نهائيًا عن النصر يأتي رغم تألقه خلال فترة الإعارة مع الاتفاق وظهوره بأداء جيد جدًا في المباريات الـ12 التي خاضها مع الفريق.