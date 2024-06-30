رغم تألقه أمام الدنمارك .. أنطونيو روديجر يُثير الشكوك قبل ربع نهائي يورو 2024!

روديجر لعب مواجهة الدنمارك رغم الشكوك حول لحاقه بها

أثار النجم الألماني أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد الشكوك، قبل مواجهة ربع نهائي يورو 2024، وذلك بعدما تألق أمام الدنمارك في ثمن النهائي.

روديجر حصل على جائزة رجل المباراة في مواجهة ألمانيا ضد الدنمارك، التي حسمها منتخب الماكينات بثلاثية دون رد، لينتظر الفائز من مواجهة إسبانيا ضد جورجيا مساء اليوم الأحد.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن روديجر شوهد وهو يخرج من منطقة الأحاديث الصحفية في ملعب سيجنال إيدونا بارك الذي استضاف المواجهة وهو يعرج بشكل واضح.

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وكانت هناك شكوك في إمكانية لحاق روديجر بمواجهة ألمانيا ضد الدنمارك بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، ولكنه لعب المباراة وتألق بشكل لافت.

وبعد أن ظهر مدافع ألمانيا وهو يعرج أثناء المشي، أثيرت الشكوك حول لحاقه بمواجهة ربع النهائي القادمة في اليورو.