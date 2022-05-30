رغم تألقه منقطع النظير .. كورتوا لعب نهائي دوري الأبطال مصابًا!

تيبو كورتوا تألق بشكل مثير للإعجاب خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، رغم أنه خاض المباراة مصابًا.

قدم البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني أداءً منقطع النظير خلال مواجهة ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

كورتوا قاد ريال مدريد إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، بعد فوز النادي الملكي على ليفربول بهدف دون رد في المباراة النهائية، التي أقيمت مساء السبت على ملعب "دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس.

وتمكن كورتوا من التصدي لتسع فرص من لاعبي ليفربول على مدار شوطي اللقاء، وحصد بالفعل جائزة رجل المباراة النهائية.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت مفاجأة من العيار الثقيل عن كورتوا في نهائي دوري الأبطال، تتمثل في أن البلجيكي خاض المباراة وهو ليس جاهزًا بنسبة 100% بدنيًا.

الصحفية الإسبانية أشارت إلى أن كورتوا يعاني منذ فترة من عدم الراحة في عضلات العانة، وأنه يتعامل مع هذه المشكلة منذ أسابيع بالفعل.

واستغل كورتوا فوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني مبكرًا للحصول على بعض الراحة من المباريات، وهو ما أعطى أندري لونين فرصة للمشاركة.

كورتوا صرح بنفسه لوسائل الإعلام الرسمية لنادي ريال مدريد بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا: "لو كنت سأموت، كنت سأفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

إروين ليمنز، مدرب حراس المرمى في منتخب بلجيكا أكد بالفعل المعلومات التي نشرتها صحيفة "ماركا" وأشار إلى أن كورتوا قد لا يخوض المباريات المقبلة مع "الشياطين الحمر" في منافسات دوري الأمم الأوروبية.

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