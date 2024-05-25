رغم إعلانه البقاء .. مانشستر يونايتد يصعق تين هاج ويحدد المرشحين لخلافته!

نهائي كأس الاتحاد لن يؤثر على القرار

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاتخاذ أحد أهم القرارت الحاسمة تحت قيادة السير جيم راتكليف، بإقالة المدرب إريك تين هاج من منصبه.

الهولندي خرج في مقابل صحفية ليؤكد أن إدارة الشياطين الحمر أخبرته أنه سيقود الفريق الموسم القادم، ولكن صحيفة "جارديان" البريطانية قالت عكس ذلك تمامًا، وأشارت إلى أن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم، السبت، ضد مانشستر سيتي، سيكون اللقاء الأخير له مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن تراجع نتائج مانشستر وإنهاء الفريق للدوري الإنجليزي في المركز الثامن، جعل إدارة النادي تفقد الثقة تمامًا في تين هاج وتقرر رحيله، مهما كانت النتيجة أمام سيتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبها وضعت الإدارة عدة خيارات لخلافة تين هاج بالفريق، وعلى رأسها توماس توخيل، ماوريسيو بوتشيتينو المقال مؤخرًا من تشيلسي، كيران ماكينا مدرب إبسويتش تاون، جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، جراهام بوتر مدرب تشيلسي الساب وتوماس فرانك مدرب برينتفورد.

وسيحتاج المدير الفني الجديد إلى العمل في الهيكل الجديد الذي يضعه يونايتد، والمكون من ديف برايلسفورد مستشار راتكليف، والرئيس التنفيذي بالإنابة جان كلود بلان، والمدير التقني جيسون ويلكوكس، مع بقاء عمر برادة بمنصب الرئيس التنفيذي ودان أشورث كمدير رياضي.

جدير بالذكر أن سيناريو إقالة تين هاج على هامش نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، سبق أن حدث لمدرب آخر في مانشستر يونايتد، وهو لويس فان خال الذي غادر النادي في 2016 رغم فوزه بالبطولة.