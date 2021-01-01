رغم انتقاده لحمية نجله .. والدة رونالدو: يأكل البيتزا أسبوعياً!

نظام غذائي صارم للنجم البرتغالي

علقت والدة النجم كريستيانو رونالدو على الحمية الغذائية القاسية التي يطبقها لاعب يوفنتوس، وكشفت عن طبقه المفضل.

رونالدو عُرف عنه تطبيق نظام غذائي صارم يساعده في الحفاظ على لياقته البدنية والبقاء في أفضل شكل جسدياً مع التدريب.

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وقالت دولوريس، والدة اللاعب، مع "Mãe Energia": "طبقه المفضل هو كود ألبراس (وجبة برتغالية شهيرة تحتوي على البطاطس والزيتون والبيض) ولكن يحب أيضاً البيتزا.

وأضافت: "يتناول البيتزا مرة في الأسبوع وعندما يفعل ذلك يتبعها بلعب تمرينات الضغط بكثرة!".

رونالدو نفسه سبق وكشف عن حبه للبيتزا في حوار سابق في 2019: "أتناولها دائماً مع نجلي، لو لم أفعل هذا سأكون أباً مملاً".

لاعب يوفنتوس سبق ووجه انتقادات لنجله بسبب طبيعة الطعام الذي يتناوله، وذلك على هامش حفل "جلوب سوكر" الأخير. المزيد هنا.

وغاب رونالدو عن مباراة يوفنتوس الأربعاء لحساب كأس إيطاليا، والتي فاز بها الفريق على سبال برباعية نظيفة.