رغم الوصول لقبل نهائي كأس العرب .. فيفا يثير غضب الجزائريين

عكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أفراح الجزائريين بالتأهل لنصف نهائي كأس العرب قطر 2022، بإحصائية خالفت توقعاتهم.

محاربو الصحراء يتأهلون بعد ملحمة المغرب:

أمس السبت، التقى المحاربون بأسود الأطلس، في ربع النهائي، وشهدت المباراة إثارة كبيرة، تخطت حاجز الـ120 دقيقة.

الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل 1-1، إذ سجل ياسين براهيمي أولًا للجزائر من ضربة جزاء، ثم تعادل محمد الناهيري للمغرب.

وفي الأشواط الإضافية، تقدم يوسف بلايلي للمحاربين من تسديدة صاروخية من وسط الملعب، لكن مدافع المغرب بدر بانون أعاد المباراة لنقطة التعادل من جديد، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

في ركلات الحظ الترجيحية، سجلت الجزائر خمس ضربات، فيما لم تسجل المغرب سوى ثلاث فقط، ليصعد المحاربون لمواجهة قطر في نصف النهائي، ويودع أسود الأطلس البطولة.

كيف أغضب فيفا الجزائريين؟

قبل مواجهة المغرب، كانت تنتظر الصحافة الجزائرية أن يعادل منتخبها رقم منتخب إيطاليا في سلسلة اللا هزيمة، برصيد 37 لكل منهما، وهو الرقم القياسي الذي لم يحققه غيرهما خلال الفترة الحالية.

لكن فيفا أصدر إحصائية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تتضمن سلسلة اللا هزيمة قبل المباراة، لكلا المنتخبين.

الإحصائية تضمنت توقف سلسلة اللا هزيمة للجزائر عند 20 مباراة فقط، مشيرًا إلى أن آخر هزيمة له كانت في 19 أكتوبر 2019 أمام المغرب بنتيجة 3-0، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للمحليين 2020.

إحصائية فيفا أغضبت الصحافة الجزائرية، وأحدثت جدلًا واسعًا، مما اضطر الاتحاد الدولي لحذفها بعد هجوم الجزائريين.

هل حقًا عادلت الجزائر رقم إيطاليا؟

الإحصائية التي رصدها الاتحاد الدولي تخص منتخب المحليين الجزائري، كون الخضر مشاركًا في البطولة دون المحترفين في أوروبا.

ورغم أن كأس العرب تقام برعاية فيفا إلا أن مبارياتها لا يتم إضافتها في التصنيفات الدولية الشهرية للمنتخبات، ولن يتم إضافتها لرصيد المنتخب الجزائري الأول كونه مشاركًا دون محترفيه بأوروبا.

لكن الصحافة الجزائرية أضافت الأربع مباريات التي خاضها منتخبها حتى الآن بكأس العرب لرصيد سلسلة اللا هزيمة للمنتخب الأول، مما جعلها تظن أنه عادل رقم إيطاليا برصيد 37 مباراة، بينما فعليًا توقف الرصيد عند 33 مباراة دون أي هزيمة للخضر، في انتظار نتائج المباريات المقبلة، لمعادلة رقم إيطاليا.

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