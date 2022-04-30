رغم الفوز بالدوري الإسباني .. جماهير ريال مدريد لا تنسى كريستيانو رونالدو

قدمت جماهير ريال مدريد الدعم والتحية للبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريقهم التاريخي خلال مواجهة الملكي ضد إسبانيول في الدوري الإسباني.

جاء هذا في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، حيث هتفت الجماهير باسم النجم البرتغالي في أول مباراة تقام على ملعب سانتياجو برنابيو منذ وفاة وليده.

وكان رونالدو قد نشر بيانًا قبل أيام عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستجرام"، وأعلن من خلاله وفاة مولوده خلال عملية الولادة.

وكتب رونالدو: "بحزن شديد يجب أن نعلن أن طفلنا الوليد قد رحل عن عالمنا، هذا هو الألم الأكبر الذي قد يشعر به الوالدين".

وأضاف: "نحن نشعر بالدمار بعد تلك الخسارة، وبكل لطف نطلب منكم بعض الخصوصية في تلك الأوقات الصعبة، أما بالنسبة لك يا مولودي العزيز وملاكي، فسنحبك للأبد".

وغاب رونالدو بسبب تلك الأزمة عن مواجهة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والتي انتهت لصالح الريدز برباعية نظيفة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حقق لقب الدوري الإسباني بعد الفوز على إسبانيول بأربعة أهداف نظيفة.