رغم العرض المغري .. الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء رفض ماسيمليانو أليجري السعودية!

تعرف على أسباب رفض أليجري العرض السعودي

كشفت تقارير صحفية عن الأسباب الحقيقية وراء رفض المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري فكرة التدريب في الدوري السعودي، بعد أن تمت إقالته مؤخرًا من يوفنتوس.

وكان الإعلامي نيكولو شيرا قد أعلن في وقت سابق عن أن أليجري رفض عرضًا بقيمة 50 مليون يورو في الموسم من جانب أحد الأندية السعودية.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت" عن أن السبب الأول وراء رفض أليجري العرض السعودي هو مدته، حيث تم عرض عليه عقدًا لمدة 3 سنوات.

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والسبب الآخر وراء رفض أليجري رفض العرض السعودي، هو رغبته في التدريب بالدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من عدم تلقيه عرضًا ملموسًا حتى الآن.

وكانت بعض التقارير قد أكدت على أن أليجري مرشح لتدريب ميلان، ولكن اقترب البرتغالي باولو فونسيكا من تدريبه بعدما رحل عن ليل الفرنسي، مع استبعاد ماسيمليانو فكرة تدريب لاتسيو حاليًا.