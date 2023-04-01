رغم الخسارة المحبطة .. صلاح يخرج برقم قياسي استثنائي أمام مانشستر سيتي

النجم المصري يكسر المزيد من الأرقام القياسية.

حقق النجم المصري محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا خلال لقاء فريقه ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

صلاح أصبح هو الهداف التاريخي لليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي خارج ملعب أنفيلد، حيث كسر رقم لاعب الريدز السابق مايكل أوين صاحب الـ 55 هدفًا.

وكان النجم المصري قد سجل الهدف الأول في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، قبل أن يقلب أصحاب الأرض النتيجة ويحققون الفوز بأربعة أهداف لهدف.

وحطم صلاح قبل أيام الرقم القياسي لأكثر من سجل أهداف لصالح ليفربول في الدوري الإنجليزي، كما أصبح الهداف التاريخي للريدز في المسابقات الأوروبية بـ 42 هدفًا.

جدير بالذكر أن صلاح في الموسم الجاري لا ينافس على لقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ انضمامه لليفربول حيث يحتل المركز السابق بـ 12 هدفًا فقط بعد مرور 29 جولة.