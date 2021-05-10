رغم التقارير والإشاعات .. عودة صلاح إلى تشيلسي "مستحيلة"

ما هو مصير الملك المصري في ليفربول؟

أكدت تقارير صعوبة انتقال محمد صلاح إلى صفوف تشيلسي رغم الحديث في الأيام الماضية عن وجود اهتمام من البلوز ومدربهم توماس توخيل بضم النجم المصري ولاعب فريقه السابق.

وسبق وألمح صلاح لإمكانية اللعب في فريق مختلف مستقبلاً، ولكن جُل الحديث أشار إلى إمكانية انتقاله إلى أحد أقطاب الليجا الإسبانية.

ماذا قيل عن عودة صلاح إلى تشيلسي

صحيفة "بيلد" كانت أول من بدأ الحديث عن الأمر عندما قالت إن مدرب تشيلسي توخيل وضع قائمة باللاعبين المطلوبين لدعم فريقه، ومن ضمنهم صلاح.

ولكن "ذا أتلتيك" ناقشت الأمر في الساعات الماضية وأكدت استحالة حدوث الصفقة لأن ليفربول سيرفض بيع نجمه لمنافس مباشر.

من هي الأسماء الأخرى في قائمة طلبات توخيل؟

القائمة ركزت بشكل أساسي على الهجوم، ومركز رأس الحربة الذي يرى المدير الفني الألماني أنه بحاجة للدعم.

أولى الأسماء المطلوبة هي إرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، وكذلك روميلو لوكاكو، لاعب آخر سابق للبلوز ونجم إنتر الحالي.

ماذا قدم صلاح في فترته مع تشيلسي؟

لم يحظ صلاح بفترة مميزة في صفوف البلوز الذي كان ثاني تجاربه الاحترافية الأوروبية عقب بازل السويسري.

ولعب صلاح 19 مباراة فقط مع تشيلسي سجل فيها هدفين وصنع أربعة، وخرج مُعاراً في أثناء تلك المدة لصفوف فيورنتينا.

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