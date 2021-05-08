توخيل يريد الجمع بين صلاح وزياش في تشيلسي!

توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي يريد الجمع بين محمد صلاح وحكيم زياش في صفوف البلوز.

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن وجود رغبة لدى المدير الفني لتشيلسي توماس توخيل في الحصول على خدمات المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

جاء هذا بحسب ما ذكر كريستيان فالك، الصحفي بصحيفة "بيلد" الألمانية، والذي أكد أن صلاح على رأس قائمة طلبات توماس توخيل.

وأوضح أيضًا أن المدير الفني الألماني مهتم بالحصول على خدمات النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الحالي والمطلوب في عدة أندية أخرى.

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كذلك يسعى لإعادة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي كان قد رحل عن البلوز قبل سنوات وسطع في صفوف إيفرتون ومانشستر يونايتد وإنتر.

ولن تكون تلك هي المرة الأولى التي يمثل فيها محمد صلاح نادي تشيلسي، حيث ارتدى قميص البلوز بين يناير 2014 ويناير 2015.

ولعب المصري 19 مباراة بقميص النادي اللندني، وسجل هدفين فقط وصنع مثلهما وعانى من الجلوس احتياطيًا تحت قيادة جوزيه مورينيو.

جدير بالذكر أن صلاح كان قد سجل 29 هدفًا هذا الموسم مع ليفربول في كافة البطولات، خلال 46 مباراة حتى الآن.