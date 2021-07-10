رغم التفاؤل بشأنه.. فاتي يقضي فترة برشلونة التحضيرية في مدريد!

نبأ غير سعيد..

ظهور أنسو فاتي في مقر تدريبات برشلونة كان عابرًا، هذا ما تؤكده الصحف الإسبانية، إذ سيواصل اللاعب تعافيه من الإصابة ولن يتواجد في التدريبات الجماعية.

وظهر فاتي في تدريبات برشلونة بالأيام الماضية للقيام بالكشوفات الطبية استعدادًا للموسم الجديد، غير أن ذلك لا يعني أنه سيزين كتيبة رونالد كومان بالفترة المقبلة.

صحيفة "سبورت" أكدت على أن اللاعب يفضل حاليًا التواجد في العاصمة الإسبانية مدريد لمواصلة التعافي من إصابته التي يقوم بها منذ القيام بعمليته الرابعة.

مع استمرار التواصل مع الجهاز الطبي لبرشلونة، فاتي يود الاستمرار في التعافي بهدوء ومن دون تعجل في العودة خشية انتكاسة جديدة ستكون كارثية على مسيرته.

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وخضع فاتي لأربع عمليات جراحية منذ إصابته العام الماضي في بداية الموسم، ورغم أن التوقعات كانت بعودته في أبريل، إلا أن الانتكاسات حالت دون ذلك.

هكذا، يبدو أن المهاجم صاحب الأصول الغينية لن يتواجد في بداية موسم برشلونة، وعلى الأقل تأكد غيابه عن أولى مباريات الليجا أمام ريال سوسييداد في منتصف أغسطس.

الجدير بالذكر أن برشلونة لا يتعجل عودة فاتي خشية الانتكاسة أيضًا، وهناك تفهم شديد لوضعه من قبل المدرب كومان الذي أكد على أهمية اللاعب في مستقبل النادي الكتالوني.