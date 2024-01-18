رغم الأزمة المالية .. برشلونة يتجه لمانشستر سيتي لإنقاذ خط الوسط!

منافسة شرسة على الصفقة

رغم الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة، إلا أن إدارة النادي الكتالوني لا تتوقف عن البحث في كل مكان لدعم فريق المدرب تشافي هيرنانديز.

برشلونة يمر بفترة صعبة بعد الخسارة الكارثية أمام ريال مدريد في كلاسيكو نهائي كأس السوبر، بالإضافة للأزمة المتعلقة بعدم تفعيل الرافعة الاقتصادية الخاصة بشركة " Libero Football Finance".

الصحفي الإنجليزي "مات لو" من صحيفة تيليجراف، قال إن برشلونة انضم لسباق التعاقد مع كالفين فيليبس من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن اللاعب يفكر في الرحيل جديًا عن حامل لقب الدوري الإنجليزي، بسبب قلة مشاركاته تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، وهو الوضع الذي سيحاول برشلونة استغلاله لدعم وسط الفريق لما تبقى من هذا الموسم لتعويض الإصابة الطويلة لجافي.

ويبدو الاحتمال الأقرب في الوقت الحالي هو حدوث الصفقة على صيغة إعارة لمدة 6 أشهر مع خيار الشراء بعد نهاية الموسم.

يذكر أن المنافسة ليست سهلة على ضم الدولي الإنجليزي، بوجود اهتمام كذلك بضمه من أندية أتلتيكو مدريد، يوفنتوس، كريستال بالاس، وست هام ونيوكاسل يونايتد.